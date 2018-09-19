UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'ni en çok İspanyollar kazandı

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'ni en çok İspanyollar kazandı

    daha önce Kupası, 10 sezondur da olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanyol takımları kazandı.

    , 1971 yılından bu yana organize edilen Kupası'nda daha önce 16 kez finallerde temsil edildi ve 11 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar ise 15 finalde 9 şampiyonluğa ulaştı.

    İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 kupayla da takımları takip etti.

    Fransızlar final kazanamıyor
    Kupası ve UEFA 'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

    İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde 'nın Bastia takımı, 'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, 'nın takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

    Olympique Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde 'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde 'nın takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, geçen sezon da bir başka İspanyol temsilcisi 'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.

    Ülkeler ve şampiyonluk sayıları
    UEFA Kupası finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

    İspanya: 16 (11 galibiyet/5 mağlubiyet)

    : 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)

    : 14 (8 galibiyet/6 mağlubiyet)

    : 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)

    Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)

    Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)

    İsveç: 2 (2 galibiyet)

    : 2 (2 galibiyet)

    : 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)

    Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)

    : 1 (1 galibiyet)

    : 5 (5 mağlubiyet)

    İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)

    Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)

    : 1 (1 mağlubiyet)

    : 1 (1 mağlubiyet)

    1. 19.9.2018 11:45
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