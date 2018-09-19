UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı
Futbolda daha önce UEFA Kupası, 10 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 16 kez finallerde temsil edildi ve 11 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar ise 15 finalde 9 şampiyonluğa ulaştı.
İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.
Fransızlar final kazanamıyor
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.
İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.
Olympique Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde İspanya'nın Valencia takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, geçen sezon da bir başka İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.
Ülkeler ve şampiyonluk sayıları
UEFA Kupası finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:
İspanya: 16 (11 galibiyet/5 mağlubiyet)
İtalya: 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)
İngiltere: 14 (8 galibiyet/6 mağlubiyet)
Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)
Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)
Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)
İsveç: 2 (2 galibiyet)
Rusya: 2 (2 galibiyet)
Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)
Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)
Türkiye: 1 (1 galibiyet)
Fransa: 5 (5 mağlubiyet)
İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)
Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)
Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)
Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)
- 19.9.2018 11:45
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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