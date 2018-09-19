Türk takımları "Kupa 2"de sahne alıyor
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Türk takımları "Kupa 2"de sahne alıyor

    Türk takımları "Kupa 2"de sahne alıyor

    Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden , ve Akhisarspor, gruplarındaki ilk maçlarına yarın çıkacak.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda mücadele edecek , D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın takımına konuk olacak.

    Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

    Sarı-lacivertli ekip, müsabakasıyla Avrupa'daki 223. maçına çıkacak. , daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik ve 95 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 328 gol gördü.

    Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımına elenmesinin ardından statü gereği doğrudan gruplara katıldı.

    Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile temsilcisi Anderlecht karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş, Sarpsborg'u ağırlayacak
    , I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'in Sarpsborg takımını konuk edecek.

    Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

    Siyah-beyazlılar, Sarpsborg müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 211. sınavını verecek. , Avrupa'da geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

    Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

    Organizasyona 2. ön eleme turundan giren siyah-beyazlılar, bu turda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn, 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK Linz, play-off turunda ise Sırbistan ekibi Partizan'ı eledi.

    Grubun diğer maçında aynı saatte 'nın Genk takımı, İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek.

    Akhisarspor'un konuğu Krasnodar
    Akhisarspor, J Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın takımını ağırlayacak.

    'nda geçen sezon şampiyon olarak organizasyona doğrudan gruplardan başlayan Ege temsilcisi, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

    Akhisar Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçı Fin hakem Ville Nevalainen yönetecek.

    J Grubu'ndaki diğer maçta aynı saatte İspanya temsilcisi Sevilla, sahasında Belçika'dan Standard Liege ile karşı karşıya gelecek.

    1. 19.9.2018 09:37
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