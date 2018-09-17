UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    UEFA'dan 'ya görev

    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

    kokartlı hakem , Ukrayna'nın Dynamo Kiev ile Kazakistan'ın Astana takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde düdük çalacak.

    , Dynamo Kiev ile Astana arasında 20 Eylül 2018 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan NSK Olimpiyskyi Stadyumu'nda TSİ 19.55'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Kerem Ersoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ve Alper Ulusoy ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
    1. 17.9.2018 17:23
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