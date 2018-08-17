Zenit Dinamo Minsk'i 8-1 yendi!
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Zenit 'i 8-1 yendi!

    Zenit Dinamo Minsk'i 8-1 yendi!

    . Petersburg, ilk maçı deplasman 4-0 kaybettiği 'i evinde 8-1 yendi.

    Rusya'nın köklü kulüplerinden . Petersburg, UEFA Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında deplasman 4-0 kaybettiği 'i, Rusya'da 8-1 yenerek tur atladı.

    Belarus'taki maçta rakibine ağır bir skorla mağlup olan Rus devi, taraftarının da desteği ile Belaruslu rakibini 8-1 gibi şok bir skorla yenerek kupanın dışına itti.

    10 KİŞİ 8 ATTILAR!

    Mücadeleye hızlı başlayan rus ekibi ilk golü, 22. dakikada Paredes'in ayağından buldu. 66. dakikada Noboa ile farkı ikiye çıkaran Zenit, 72. dakikada Leandro Paredes'in atılması ile şok yaşadı. 10 kişi kalmasına rağmen pes etmeyen Rus devi, 75 ve 78. dakikalarda adı Galatasaray ile de anılan Dzyuba'nın ayağından gelen goller ile maçı uzatmaya götürmeyi başardı.

    Uzatma dakikalarında yediği gol ile bir kez daha şoka uğrayan Zenit, 109, 115, 120+1 ve 120+3'te bulduğu gollerle rakibini 8-1 skorla yenerek tur atladı.

    1. 17.8.2018 13:04
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