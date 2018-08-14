UEFA'dan Göçek ve Meler'e görev
FIFA kokartlı hakemler Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçlarında görev alacak.
Halil Umut Meler, 16 Ağustos Perşembe günü Danimarka'nın Kopenhag ile Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçını yönetecek. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Hüseyin Göçek ise 16 Ağustos Perşembe günü Danimarka'nın Brondby ile Sırbistan'ın Spartak Subotica takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçında düdük çalacak. Danimarka'da bulunan Brondby Stadyumu'nda TSİ 21.00'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
- 14.8.2018 09:55
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Atla gel Anthony
Toplam 1
Yorum
ANTALYALI LAZLAR ANCAK ATLA GELECEK TRANSFER YAPABİLİR. O DA PARA BULURLARSA
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Yusuf için karar verilecek
Toplam 2
Yorum
Cihan kimle oynican ozaman kardesim, sosa onazi kucka roda ibanezi kov diyorsun. komple yeni takim kur diyorsun yani. para yok transfer yok!!!
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VAR'a Dünya Kupası ayarı
Toplam 2
Yorum
murat1903 ulan VAR ı bıle duzgun uygulayamadık hala renklılere yaranmaya çalışıolar
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