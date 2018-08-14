UEFA'dan Göçek ve Meler'e görev 
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'dan Göçek ve Meler'e görev

    UEFA'dan Göçek ve Meler'e görev

    kokartlı hakemler ve , Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçlarında görev alacak.

    , Perşembe günü 'nın Kopenhag ile 'ın CSKA Sofya takımları arasında oynanacak Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçını yönetecek. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


    ise 16 Ağustos Perşembe günü Danimarka'nın Brondby ile 'ın Spartak Subotica takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçında düdük çalacak. Danimarka'da bulunan Brondby Stadyumu'nda TSİ 21.00'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

    1. 14.8.2018 09:55
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