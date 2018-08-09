Tribünler doldu – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Tribünler doldu

    Tribünler doldu

    ’ın ekibi Linz ile karşılaştığı mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. 30 binin üzerinde taraftar, tribünlerdeki yerini aldı.

    Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Linz'i konuk ederken, tribünler doldu. 30 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar, takımlarına destek vermek için 'ya geldi. Havanın sıcak olması ve karşılaşmanın hafta içinde oynanmasına rağmen, Beşiktaşlı taraftarların tribünleri doldurması dikkatlerden kaçmadı.
    1. 9.8.2018 21:38
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