Pepe ve Q7 kadroda, Vida yok
UEFA Avrupa Ligi’nde Avusturya temsilcisi LASK Linz’i konuk eden Beşiktaş’ta Hırvat yıldız Vida kadroya dahil edilmedi. Dünya Kupası’nda boy gösteren Pepe ve Quaresma kadroda yer aldı.
Siyah-beyazlılarda, LASK Linz maçında Pepe ilk 11'de sahaya çıkarken, Quaresma ve Enzo Roco yedekler arasında yer aldı.
Transfer gündeminde adı ilk sırada olan Vida ise karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda yer almadı. Domagoj Vida, karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti.
- 9.8.2018 21:35
- Güncelleme: 9.8.2018 21:35
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Yorum
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