Pepe ve Q7 kadroda, Vida yok – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    ve Q7 kadroda, Vida yok

    Pepe ve Q7 kadroda, Vida yok

    Avrupa Ligi’nde Avusturya temsilcisi LASK Linz’i konuk eden Beşiktaş’ta Hırvat yıldız Vida kadroya dahil edilmedi. ’nda boy gösteren ve Quaresma kadroda yer aldı.

    Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşma öncesinde UEFA'ya verilen listeyi yenilemiş ve Quaresma, , Vida ve Enzo Roco'yu da kadroya dahil etmişti.

    Siyah-beyazlılarda, LASK Linz maçında Pepe ilk 11'de sahaya çıkarken, Quaresma ve Enzo Roco yedekler arasında yer aldı.

    Transfer gündeminde adı ilk sırada olan Vida ise karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda yer almadı. Domagoj Vida, karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti.
    1. 9.8.2018 21:35
    2. Güncelleme: 9.8.2018 21:35
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