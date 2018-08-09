Linz, göğüs reklamını LASK yazısıyla kapattı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Linz, göğüs reklamını yazısıyla kapattı

    Linz, göğüs reklamını LASK yazısıyla kapattı

    ’de alkol markalarının reklamının yasak olması nedeniyle ’ın rakibi Linz, formasında bulunan alkol markasının ismini LASK yapıştırmasıyla kapattı.

    UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanında boy gösteren ekibi Linz, formasındaki göğüs reklamını LASK yapıştırmasıyla kapattı. Göğüs reklamında Avusturya markası bir alkol firmasının ismini barındıran LASK Linz, 'de alkol reklamı yapılması nedeniyle bu markanın üzerini LASK yapıştırmasıyla kapattı. Daha önce formasında bahis sitelerinin reklamını barındıran takımlar da, Türkiye'deki maçlarında bu firmaların üzerlerini kapatarak sahaya çıkmıştı.
    1. 9.8.2018 22:50
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