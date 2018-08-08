Burnley son çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptı
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İngiltere temsilcisi Burnley, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Sean Dyche yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Medipol Başakşehir-Burnley maçı, yarın saat 21.00'de başlayacak.
Burnley'nin müsabakaya Hart, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Lennon, Westwood, Cork, Gudmundsson, Hendrick, Wood ilk 11'iyle başlaması bekleniyor.
- 8.8.2018 21:49
- Güncelleme: 8.8.2018 21:49
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Burnley son çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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