Burnley son çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Burnley son çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptı

    Burnley son çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptı

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın İstanbul'da ile karşılaşacak temsilcisi Burnley, hazırlıklarını tamamladı.

    Karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Sean Dyche yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

    Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

    -Burnley maçı, yarın saat 21.00'de başlayacak.

    Burnley'nin müsabakaya Hart, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Lennon, Westwood, Cork, Gudmundsson, Hendrick, Wood ilk 11'iyle başlaması bekleniyor.

    1. 8.8.2018 21:49
    2. Güncelleme: 8.8.2018 21:49
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