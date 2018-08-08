Başakşehir - Burnley UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Başakşehir - Burnley UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Medipol , 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında temsilcisi ile karşılaşacak. Peki Başakşehir - Burnley maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

    Medipol , 3. ön eleme turu ilk maçında yarın sahasında İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek. Başakşehir - Burnley maçı 1'den naklen yayımlanacak.

    Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak 'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.

    ADEBAYOR VE ARDA YOK

    Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan bu maçta forma giyemeyecek.

    Teknik direktör 'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor.

    Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro, ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.

    Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

    1. 8.8.2018 12:00
    2. Güncelleme: 8.8.2018 12:13
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