Başakşehir - Burnley UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Burnley ile karşılaşacak. Peki Başakşehir - Burnley maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın sahasında İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek. Başakşehir - Burnley maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.
ADEBAYOR VE ARDA YOK
Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor.
Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro, Tunay Torun ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.
- 8.8.2018 12:00
- Güncelleme: 8.8.2018 12:13
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
ua5454 şampiyonlar ligi katılım parasını ne zaman verecekler. Fener belli ki elenecek onun da payı var halledilir yani
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 8
Yorum
quarejma abi beşiktaşa ronaldo'yu alın
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
orhan bu takım artık iflah olmaz.deniz bitti.bir arap bulurlarsa satsınlar.
Başakşehir - Burnley UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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