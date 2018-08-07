UEFA Avrupa Ligi'nde Pyunik ile Maccabi Tel Aviv yenişemedi
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Pyunik ile Maccabi Tel Aviv 0-0 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turu, bugün oynanan tek karşılaşmayla başladı.
Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadı'nda oynanan mücadelede Ermenistan temsilcisi Pyunik, konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 0-0 berabere kaldı.
Turnuvanın 3. ön eleme turu ilk ayağı, 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak 35 maçla sona erecek.
- 7.8.2018 22:20
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
UEFA Avrupa Ligi'nde Pyunik ile Maccabi Tel Aviv yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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