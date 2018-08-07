UEFA Avrupa Ligi'nde Pyunik ile Maccabi Tel Aviv yenişemedi – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'nde Pyunik ile yenişemedi

    UEFA Avrupa Ligi'nde Pyunik ile Maccabi Tel Aviv yenişemedi

    3. ön eleme turu ilk maçında Pyunik ile 0-0 berabere kaldı.

    Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turu, bugün oynanan tek karşılaşmayla başladı.

    Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcisi Pyunik, konuk ettiği ekibi ile 0-0 berabere kaldı.

    Turnuvanın 3. ön eleme turu ilk ayağı, 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak 35 maçla sona erecek.

    1. 7.8.2018 22:20
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