Rakibimiz belli oluyor – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Rakibimiz belli oluyor

    Rakibimiz belli oluyor
    Avrupa Ligi'nde play-off kurası, bugün 'nin Nyon kentinde yapılacak. 3. ön eleme turunda 'den ile eşleşen 'in tur atlaması halinde rakibi TSİ 14.30'da belli olacak. Temsilcimiz, Burnley'le ilk maçını, 9 Ağustos'ta 'da, rövanşı ise 16 Ağustos'ta Burnley'de oynayacak.
    1. 6.8.2018
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