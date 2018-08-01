Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Lüksemburg'un Fola takımı sahasında Belçika temsilcisi Genk'i ağırladı.

Rakibini ilk maçta 5-0, rövanş mücadelesinde de 4-1 mağlup eden Genk, tur atlayan taraf oldu.

Organizasyonda 2. ön eleme turu, yarın oynanacak 44 rövanş maçıyla tamamlanacak.