UEFA Avrupa Ligi'nde Genk, 3. ön eleme turuna yükseldi
UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Genk takımı, 3. ön eleme turuna yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Lüksemburg'un Fola takımı sahasında Belçika temsilcisi Genk'i ağırladı.
Rakibini ilk maçta 5-0, rövanş mücadelesinde de 4-1 mağlup eden Genk, tur atlayan taraf oldu.
Organizasyonda 2. ön eleme turu, yarın oynanacak 44 rövanş maçıyla tamamlanacak.
- 1.8.2018 21:51
- Güncelleme: 1.8.2018 21:53
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Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Yorum
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Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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