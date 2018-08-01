UEFA Avrupa Ligi'nde Genk, 3. ön eleme turuna yükseldi – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'nde Genk, 3. ön eleme turuna yükseldi

    UEFA Avrupa Ligi'nde Genk, 3. ön eleme turuna yükseldi

    'nde 'nın Genk takımı, 3. ön eleme turuna yükseldi.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Lüksemburg'un Fola takımı sahasında temsilcisi Genk'i ağırladı.

    Rakibini ilk maçta 5-0, rövanş mücadelesinde de 4-1 mağlup eden Genk, tur atlayan taraf oldu.

    Organizasyonda 2. ön eleme turu, yarın oynanacak 44 rövanş maçıyla tamamlanacak.

    1. 1.8.2018 21:51
    2. Güncelleme: 1.8.2018 21:53
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