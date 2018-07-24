İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley-Aberdeen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş ise turu geçmesi halinde LASK-Lillestrom maçının galibiyle karşılaşacak. İlk maçlar 9-10 Ağustos, rövanş maçları ise 16-17 Ağustos'ta oynanacak...
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Medipol Başakşehir, gerçekleştirilen kura çekimine göre bu turda İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş ise 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile Norveç'in Lillestrom takımları arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak.
Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.
- 23.7.2018 15:15
- Güncelleme: 24.7.2018 02:14
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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