İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    İşte 'nde ve 'in rakipleri

    İşte <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'nde <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ve <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a>'in rakipleri

    , 3. ön eleme turunda Burnley-Aberdeen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. ise turu geçmesi halinde LASK-Lillestrom maçının galibiyle karşılaşacak. İlk maçlar 9-10 Ağustos, rövanş maçları ise 16-17 Ağustos'ta oynanacak...

    3. ön eleme turunda ve 'ın rakipleri belli oldu.

    Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan , gerçekleştirilen kura çekimine göre bu turda İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

    ise 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile Norveç'in Lillestrom takımları arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.

    3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

    ve , 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde 'nde gruplarda mücadele edecek.

    1. 23.7.2018 15:15
    2. Güncelleme: 24.7.2018 02:14
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