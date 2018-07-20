UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu, oynanan 43 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu, oynanan 43 karşılaşmayla tamamlandı.
Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyen mücadelede, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn sahasında golsüz berabere biten maçın rövanşında deplasmanda Karadağ ekibi OFK Titograd'ı 2-1 yendi.
B36 Torshavn'ın yanı sıra Pyunik, Ventspils, Chikhura, Rudar Velenje, Maribor, Kopenhag, Dundalk, Trakai, Balzan, Hafnarfjördur, Progres Niederkorn, Slavia Sofya, Hacken, Slovan Bratislava, Maccabi Tel-Aviv, Laçi, Osijek, Shakhtyor, Dinamo Minsk, Ujpest, Apollon, CSKA Sofya, Sarpsborg, Kairat, Gornik Zabrze, Tobol, Viitorul, Domzale, AIK, Partizan, Trencin, Hibernian, Lech Poznan, Nordsjaelland, Spartak Subotica, Radnicki Nis, Dunajska Streda, Stjarnan, Saraybosna, Zalgiris, Fola Esch ve Molde üst tura çıktı.
Organizasyonda, 2. ön eleme turu ilk maçları 26 Temmuz'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
OFK Titograd (Karadağ) - B36 Torshavn (Faroe Adaları): 1-2 (0-0)
Vardar (Makedonya) - Pyunik (Ermenistan) : 0-2 (0-1)
Luftetari (Arnavutluk) - Ventspils (Letonya): 3-3 (0-5)
Beitar Kudüs (İsrail) - Chikhura (Gürcistan): 1-2 (0-0)
Tre Fiori (San Marino) - Rudar Velenje (Slovenya): 0-3 (0-7)
Maribor (Slovenya) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (1-0)
Kopenhag (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-1 (1-0)
Dundalk (İrlanda) - Levadia (Estonya): 2-1 (1-0)
Irtysh (Kazakistan) - Trakai (Litvanya): 0-1 (0-0)
Keşla (Azerbaycan) - Balzan (Malta): 2-1 (1-4)
Hafnarfjördur (İzlanda) - Lahti (Finlandiya): 0-0 (3-0)
Progres Niederkorn (Lüksemburg) - Gebele (Azerbaycan): 0-1 (2-0)
Slavia Sofya (Bulgaristan) - Ilves (Finlandiya): 2-1 (1-0)
Hacken (İsveç) - Liepaja (Letonya): 1-2 (3-0)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Milsami (Moldova): 5-0 (4-2)
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Ferencvaros (Macaristan): 1-0 (1-1)
Laçi (Arnavutluk) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (1-2)
Osijek (Hırvatistan) - Petrocub (Moldova): 2-1 (1-1)
Shakhtyor (Belarus) - Connah's Quay (Galler): 2-0 (3-1)
Dinamo Minsk (Belarus) - Derry City (İrlanda): 1-2 (2-0)
Ujpest (Macaristan) - Neftçi (Azerbaycan): 4-0 (1-3)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Stumbras (Litvanya): 2-0 (0-1)
Riga (Letonya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 1-0 (0-1) (3-5 penaltılarda)
Sarpsborg (Norveç) - IBV (İzlanda): 2-0 (4-0)
Kairat (Kazakistan) - Engordany (Andorra): 7-1 (3-0)
Zaria Balti (Moldova) - Gornik Zabrze (Polonya): 1-1 (0-1)
Tobol (Kazakistan) - Samtredia (Gürcistan): 2-0 (1-0)
Viitorul (Romanya) - Racing Union (Lüksemburg): 0-0 (2-0)
Domzale (Slovenya) - Siroki Brijeg (Bosna Hersek): 1-1 (2-2)
AIK (İsveç) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-1 (1-0) (uzatmada)
Partizan (Sırbistan) - Rudar Pljevlja (Karadağ): 3-0 (3-0)
Trencin (Slovakya) - Buducnost Podgorica (Karadağ): 1-1 (2-0)
NSI Runavik (Faroe Adaları) - Hibernian (İskoçya): 4-6 (1-6)
Gandzasar-Kapan (Ermenistan) - Lech Poznan (Polonya): 2-1 (0-2)
Nordsjaelland (Danimarka) - Cliftonville (Kuzey İrlanda): 2-1 (1-0)
Coleraine (Kuzey İrlanda) - Spartak Subotica (Sırbistan): 0-2 (1-1)
Gzira United (Malta) - Radnicki Nis (Sırbistan): 0-1 (0-4)
Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Dunajska Streda (Slovakya): 1-2 (1-1)
Nömme Kalju (Estonya) - Stjarnan (İzlanda): 1-0 (0-3)
Saraybosna (Bosna Hersek) - Banants (Ermenistan): 3-0 (2-1)
Zalgiris (Litvanya) - KI Klaksvik (Faroe Adaları): 1-1 (2-1)
Priştine (Kosova) - Fola Esch (Lüksemburg): 0-0 (0-0) (4-5 penaltılarda)
Molde (Norveç) - Glenavon (Kuzey İrlanda): 5-1 (1-2)
- 20.7.2018 03:47
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UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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