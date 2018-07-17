UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    UEFA 'nde 3 maç oynandı

    UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı

    UEFA 1. ön eleme turu rövanşında 3 maç yapıldı.

    Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

    Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Makedon temsilcisi Shkupi ekibi 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği İskoçya'nın takımıyla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Rangers, adını üst tura yazdırdı.

    'ın Honved ve Lihtenştayn'ın Vaduz ekipleri de tur atlayan diğer takımlar oldu.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Shkupi (Makedonya) - Rangers (İskoçya): 0-0 (0-2)

    Honved (Macaristan) - Rabotnicki (Makedonya) : 4-0 (1-2)

    () - Vaduz (Lihtenştayn): 3-2 (0-1)

    Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşında yarın bir, 19 Temmuz Perşembe günü ise 43 maç yapılacak.

    1. 18.7.2018 00:57
    2. Güncelleme: 18.7.2018 00:59
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