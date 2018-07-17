UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 3 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 3 karşılaşmayla başladı.
Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Makedon temsilcisi Shkupi ekibi 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği İskoçya'nın Rangers takımıyla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Rangers, adını üst tura yazdırdı.
Macaristan'ın Honved ve Lihtenştayn'ın Vaduz ekipleri de tur atlayan diğer takımlar oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Shkupi (Makedonya) - Rangers (İskoçya): 0-0 (0-2)
Honved (Macaristan) - Rabotnicki (Makedonya) : 4-0 (1-2)
Levski Sofya (Bulgaristan) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-2 (0-1)
Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşında yarın bir, 19 Temmuz Perşembe günü ise 43 maç yapılacak.
- 18.7.2018 00:57
- Güncelleme: 18.7.2018 00:59
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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