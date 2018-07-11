UEFA Avrupa Ligi start aldı – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    start aldı

    UEFA Avrupa Ligi start aldı

    1. ön eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

    Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu, oynanan 6 karşılaşmayla devam etti.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Banants () - Saraybosna (): 1-2

    Rabotnicki (Makedonya) - Honved (): 2-1

    Vaduz (Lihtenştayn) - (): 1-0

    KI Klaksvik (Faroe Adaları) - Zalgiris (Litvanya): 1-2

    Fola Esch (Lüksemburg) - Priştine (): 0-0

    Glenavon () - Molde (Norveç): 2-1

    Turnuvanın 1. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın oynanacak 40 maçla tamamlanacak.

    1. 12.7.2018 00:28
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