UEFA Avrupa Ligi start aldı
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu, oynanan 6 karşılaşmayla devam etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Banants (Ermenistan) - Saraybosna (Bosna Hersek): 1-2
Rabotnicki (Makedonya) - Honved (Macaristan): 2-1
Vaduz (Lihtenştayn) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0
KI Klaksvik (Faroe Adaları) - Zalgiris (Litvanya): 1-2
Fola Esch (Lüksemburg) - Priştine (Kosova): 0-0
Glenavon (Kuzey İrlanda) - Molde (Norveç): 2-1
Turnuvanın 1. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın oynanacak 40 maçla tamamlanacak.
- 12.7.2018 00:28
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
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