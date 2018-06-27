UEFA'dan Milan'a 2 yıl Avrupa'dan men cezası!
UEFA, Milan'a Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi.
UEFA, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'a Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan 2 yıl men cezası verdi.
UEFA İtalya Serie A takımlarından Milan'ı önümüzdeki önümüzdeki iki sezon için Avrupa kupalarından men etti.
Geçtiğimiz sezon Sere A'yı 8. sırada tamamlayan Fiorentina, Milan'ın cezası sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.
- 27.6.2018 17:58
- Güncelleme: 27.6.2018 18:19
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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