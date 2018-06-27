UEFA'dan Milan'a 2 yıl Avrupa'dan men cezası! – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan Milan'a 2 yıl Avrupa'dan men cezası!

    UEFA'dan Milan'a 2 yıl Avrupa'dan men cezası!

    , Milan'a kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi.

    , Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'a kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan 2 yıl men cezası verdi.

    UEFA İtalya Serie A takımlarından Milan'ı önümüzdeki önümüzdeki iki sezon için Avrupa kupalarından men etti.

    Geçtiğimiz sezon Sere A'yı 8. sırada tamamlayan Fiorentina, Milan'ın cezası sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

    1. 27.6.2018 17:58
    2. Güncelleme: 27.6.2018 18:19
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