UEFA'dan Milan'a 2 yıl Avrupa'dan men cezası!

UEFA, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'a Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan 2 yıl men cezası verdi.

UEFA İtalya Serie A takımlarından Milan'ı önümüzdeki önümüzdeki iki sezon için Avrupa kupalarından men etti.

Geçtiğimiz sezon Sere A'yı 8. sırada tamamlayan Fiorentina, Milan'ın cezası sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.