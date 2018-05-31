Enterprise, 3 yıl daha UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsoru – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Enterprise, 3 yıl daha ’nin resmi sponsoru

    Enterprise, 3 yıl daha UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsoru

    ’nin 2015 yılından bu yana resmi sponsorlarından olan dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car, UEFA ile gerçekleştirdiği iş birliğini üç yıl daha uzattı.

    2021 yılına kadar uzatılan sponsorluk anlaşması kapsamında, Enterprise Rent-A-Car'ın Avrupa'nın en prestijli müsabakalarından 'ne olan desteği toplamda 7 yılı kapsayacak.

    Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden ve 2014 yılından bu yana 'de araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Enterprise Rent-A-Car, UEFA ile gerçekleştirdiği iş birliğini üç yıl daha uzatma kararı aldı. 2015 yılından bu yana Avrupa'nın en prestijli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sponsorlarından birisi olan şirket, imzaladığı yeni üç yıllık anlaşma ile 2021 yılında oynanacak olan Avrupa Ligi finaline kadar UEFA Avrupa Ligi resmi sponsoru olarak verdiği desteği sürdürecek.

    Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, UEFA Avrupa Ligi'nin bu yıl 'da gerçekleşen final organizasyonunda Enterprise'ın spora, dinamizme ve rekabete verdiği ayrıcalıklı sahiplenmeyi bir kez daha hissettiklerini belirtti.

    Tangün, "Gerçekleşen final organizasyonuna ülkemizde katma değerli işlere birlikte imza attığımız Türk Hava Yolları, Miles&Smiles, gibi önemli iş ortaklarımızla katıldık. Lyon kentinin tarihi dokusunda zaman geçirme fırsatı bulduğumuz bu organizasyonda Enterprise'ın, önümüzdeki üç yıl için de UEFA sponsorluğunu devam ettirecek olması ile mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 31.5.2018 11:45
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