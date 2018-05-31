Enterprise, 3 yıl daha UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsoru
UEFA Avrupa Ligi’nin 2015 yılından bu yana resmi sponsorlarından olan dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car, UEFA ile gerçekleştirdiği iş birliğini üç yıl daha uzattı.
Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden ve 2014 yılından bu yana Türkiye'de araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Enterprise Rent-A-Car, UEFA ile gerçekleştirdiği iş birliğini üç yıl daha uzatma kararı aldı. 2015 yılından bu yana Avrupa'nın en prestijli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sponsorlarından birisi olan şirket, imzaladığı yeni üç yıllık anlaşma ile 2021 yılında oynanacak olan Avrupa Ligi finaline kadar UEFA Avrupa Ligi resmi sponsoru olarak verdiği desteği sürdürecek.
Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, UEFA Avrupa Ligi'nin bu yıl Lyon'da gerçekleşen final organizasyonunda Enterprise'ın spora, dinamizme ve rekabete verdiği ayrıcalıklı sahiplenmeyi bir kez daha hissettiklerini belirtti.
Tangün, "Gerçekleşen final organizasyonuna ülkemizde katma değerli işlere birlikte imza attığımız Türk Hava Yolları, Miles&Smiles, Türk Telekom gibi önemli iş ortaklarımızla katıldık. Lyon kentinin tarihi dokusunda zaman geçirme fırsatı bulduğumuz bu organizasyonda Enterprise'ın, önümüzdeki üç yıl için de UEFA sponsorluğunu devam ettirecek olması ile mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
- 31.5.2018 11:45
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Enterprise, 3 yıl daha UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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