Şampiyon Atletico! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Şampiyon Atletico!

    Şampiyon Atletico!

    , ’daki final maçında Fransız rakibine şans tanımadı. Griezmann (2) ve Gabi’nin golleriyle Marsilya’yı ülkesinde deviren İspanyol ekibi, Kupa 2’yi müzesine götürdü.

    UEFA 'nin en büyüğü oldu. 'nın kentindeki finalde Marsilya'yı ülkesinde oynamasına rağmen 3-0 mağlup eden Atletico Madrid kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. İspanyol ekibine galibiyeti ve kupayı getiren golleri 21 ve 49'da Antoine Griezmann ile 89'da Gabi kaydetti. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden izleyen teknik direktör Diego Simeone de takımıyla ikinci kez aynı başarıyı tattı.

    KUPAYA İSPANYOL AMBARGOSU
    Avrupa'nın iki numaralı kupasında bu yıla kadar 15 takımı finallerde mücadele eden İspanyollar, 11'inci kez mutlu sona ulaştı. 'yı 9 kupa zaferiyle İtalya, 8 şampiyonlukla da İngiltere izledi. Atletico Madrid daha önce 2010 ve 2012'de de Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

    FRANSIZLAR BU KUPAYI ALAMIYOR!
    Marsilya, Fransız ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi finallerindeki şanssızlığını kıramadı. Marsilya, final ülkesinde oynanmasına rağmen kupayı Atletico'ya kaptırdı. Fransız takımları bugüne kadar çıktığı 5 final maçında da kupayı alamadı. Marsilya 3 kez final kaybetti, diğer kaybedenler ise Bastia ve Bordeaux olmuştu.

    PARAŞÜTLÜ MEŞALELER!
    Maçtan saatler öncesinde saha içerisinde stadyum dışından minik paraşütlere bağlanmış meşaleler atıldı. Bu görüntü, mücadele başında boyut değiştirdi. Özellikle kale arkasında yer alan Marsilya taraftarları, yüzlerce meşaleyi yaktı ve tribünde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikaları yoğun duman altında oynandı.
    1. 17.5.2018
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