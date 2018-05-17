Şampiyon Atletico!
Atletico Madrid, Lyon’daki final maçında Fransız rakibine şans tanımadı. Griezmann (2) ve Gabi’nin golleriyle Marsilya’yı ülkesinde deviren İspanyol ekibi, Kupa 2’yi müzesine götürdü.
KUPAYA İSPANYOL AMBARGOSU
Avrupa'nın iki numaralı kupasında bu yıla kadar 15 takımı finallerde mücadele eden İspanyollar, 11'inci kez mutlu sona ulaştı. İspanya'yı 9 kupa zaferiyle İtalya, 8 şampiyonlukla da İngiltere izledi. Atletico Madrid daha önce 2010 ve 2012'de de Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.
FRANSIZLAR BU KUPAYI ALAMIYOR!
Marsilya, Fransız ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi finallerindeki şanssızlığını kıramadı. Marsilya, final ülkesinde oynanmasına rağmen kupayı Atletico'ya kaptırdı. Fransız takımları bugüne kadar çıktığı 5 final maçında da kupayı alamadı. Marsilya 3 kez final kaybetti, diğer kaybedenler ise Bastia ve Bordeaux olmuştu.
PARAŞÜTLÜ MEŞALELER!
Maçtan saatler öncesinde saha içerisinde stadyum dışından minik paraşütlere bağlanmış meşaleler atıldı. Bu görüntü, mücadele başında boyut değiştirdi. Özellikle kale arkasında yer alan Marsilya taraftarları, yüzlerce meşaleyi yaktı ve tribünde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikaları yoğun duman altında oynandı.
- 17.5.2018
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Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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