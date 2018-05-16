Marsilya-Atletico Madrid maçı ne zaman? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın nefesleri kesecek! Fransa'dan Olympique Marsilya ile La Liga'dan Atletico Madrid, finalde birbirlerinin rakibi olacak. İki takım Avrupa kupalarında üçüncü kez karşı karşıya gelecekler. Atletico Madrid, Avrupa'da 9. finaline hazırlanırken Marsilya'da Avrupa'da 5. kez kupa için mücadele edecek. Dev karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek. İşte nefesleri kesecek Marsilya - Atletico Madrid maçına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...



ATLETICO'NIN EN BÜYÜK EKSİĞİ DIEGO SIMEONE!

Öte yandan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.

REKABETTE 3. RANDEVU!

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.



ATLETICO'NIN 9. AVRUPA FİNALİ!

Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak. Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3'ünden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1962'de çıkan İspanya temsilcisi, Fiorentina'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek şampiyon oldu. Aynı kupanın finalinde Atletico Madrid, 1963'te Tottenham'a 5-1, 1986'da Dinamo Kiev'e 3-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nin 2010 finalinde Fulham'ı uzatmalarda 2-1 yenen Atletico Madrid, 2012'de de Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1974'te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih'e 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. Atletico Madrid, 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid'e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014'te uzatmalarda 4-1, 2016'da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesecek final maçı, Fransa'da oynanacak. Parc Olympique Lyon Stadı'nda ilk düdük Türkiye saatiyle 21:45'te çalacak. Marsilya - Atletico Madrid maçında hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Marsilya - Atletico Madrid maçını Türkiye'de tivibu SPOR 2 ve TRT SPOR kanalları canlı yayınlayacak.

MARSILYA, AVRUPA'DA 5. KEZ FİNALDE!

Marsilya, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak. Fransa ekibi, daha önce çıktığı 4 finalden birini kazandı. İlk finaline çıktığı 1991'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 5-3 yenildi. Olympique Marsilya, 1993 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı. O dönemki adıyla UEFA Kupası'nda ise iki finale çıkan Marsilya, 1999'da Parma'ya 3-0, 2004'te Valencia'ya 2-0 kaybetti.

AYNI ÜLKE TAKIMLARINA KARŞI MAÇLARI

Atletico Madrid, Avrupa'da 13. kez Fransa takımlarına karşı mücadele edecek. İspanya ekibi, önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Marsilya ise İspanya ekipleriyle 16. maçına çıkacak. Marsilya, önceki maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İKİ ÜLKE TAKIMLARININ 5. FİNALİ!

İspanya ve Fransa temsilcileri, Avrupa kupalarında 5. kez finalde kozlarını paylaşacak. Önceki 4 finalde de İspanya takımları şampiyonluğun sahibi oldu. İki ülkenin takımları daha önce UEFA Kupası'nda bir kez finalde karşılaştı. Kupa finalinde Valencia, 2003-2004 sezonunda Marsilya'yı 2-0 yendi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finallerinde Real Madrid, Reims karşısında 1955-1956'da 4-3, 1958-1959'da 2-0 kazanarak kupaya uzandı. Barcelona ise Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ettiği 1996-1997 UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde mutlu sona ulaştı.

824 MİLYON EURO'LUK FİNAL!

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin Euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid'in tahmini piyasa değeri 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya'nın ise 187 milyon 900 bin Euro.

Fransız Antoine Griezmann, 100 milyon Euro ile Atletico Madrid'in, vatandaşı Florian Thauvin ise 28 milyon Euro ile Olympique Marsilya'nın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor