824 milyonluk final
UEFA Avrupa Ligi'nde finalinde Marsilya ile Atletico Madrid bugün sahneye çıkıyor.
21.45'te başlayacak ve Lyon'da oynanacak dev mücadele öncesi iki takımın toplam değerleri dudak uçuklatıyor. İspanyol temsilcisi Atletico, 636 milyon 650 bin euro'luk, Fransız ekibi Marsilya ise 187 milyon 900 bin euro'luk kadrolarıyla kupaya uzanmak istiyor. İki ekibin toplam değeri, 824 milyon euro'yu geçiyor. Zorlu müsabakanın orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers olacak. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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