824 milyonluk final – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    824 milyonluk final

    824 milyonluk final

    UEFA Avrupa Ligi'nde finalinde ile bugün sahneye çıkıyor.

    21.45'te başlayacak ve 'da oynanacak dev mücadele öncesi iki takımın toplam değerleri dudak uçuklatıyor. İspanyol temsilcisi Atletico, 636 milyon 650 bin euro'luk, Fransız ekibi Marsilya ise 187 milyon 900 bin euro'luk kadrolarıyla kupaya uzanmak istiyor. İki ekibin toplam değeri, 824 milyon euro'yu geçiyor. Zorlu müsabakanın orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers olacak. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.
    1. 16.5.2018
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