UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Finalde Fransa'nın Olympique Marsilya ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, TSİ 21.45'te Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek.

Öte yandan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.

- Marsilya ile Atletico Madrid 3. kez karşılaşacak

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi.

Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.

- Atletico Madrid'in 9'uncu Avrupa kupası finali

Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak.

Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3'ünden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1962'de çıkan İspanya temsilcisi, Fiorentina'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek şampiyon oldu.

Aynı kupanın finalinde Atletico Madrid, 1963'te Tottenham'a 5-1, 1986'da Dinamo Kiev'e 3-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2010 finalinde Fulham'ı uzatmalarda 2-1 yenen Atletico Madrid, 2012'de de Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1974'te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih'e 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. Atletico Madrid, 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid'e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014'te uzatmalarda 4-1, 2016'da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.

- Marsilya, Avrupa'da 5'inci kez finalde

Marsilya, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak.

Fransa ekibi, daha önce çıktığı 4 finalden birini kazandı. İlk finaline çıktığı 1991'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 5-3 yenildi.

Olympique Marsilya, 1993 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

O dönemki adıyla UEFA Kupası'nda ise iki finale çıkan Marsilya, 1999'da Parma'ya 3-0, 2004'te Valencia'ya 2-0 kaybetti.

- Aynı ülke takımlarına karşı maçları

Atletico Madrid, Avrupa'da 13. kez Fransa takımlarına karşı mücadele edecek.

İspanya ekibi, önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Marsilya ise İspanya ekipleriyle 16. maçına çıkacak. Marsilya, önceki maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

- İki ülke takımlarının 5. finali

İspanya ve Fransa temsilcileri, Avrupa kupalarında 5. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Önceki 4 finalde de İspanya takımları şampiyonluğun sahibi oldu.

İki ülkenin takımları daha önce UEFA Kupası'nda bir kez finalde karşılaştı. Kupa finalinde Valencia, 2003-2004 sezonunda Marsilya'yı 2-0 yendi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finallerinde Real Madrid, Reims karşısında 1955-1956'da 4-3, 1958-1959'da 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

Barcelona ise Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ettiği 1996-1997 UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde mutlu sona ulaştı.