Terim'den büyük başarı! Dünya hocaları arasında...

İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3 ve İsveçliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türkiye'den ise sadece bir teknik adam 1 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

İşte o liste...