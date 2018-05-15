Terim'den büyük başarı! Dünya hocaları arasında... – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Terim'den büyük başarı! Dünya hocaları arasında...

    Terim'den büyük başarı! Dünya hocaları arasında...

    İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3 ve İsveçliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Türkiye'den ise sadece bir teknik adam 1 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

    İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

    İşte o liste...

    1. 15.5.2018 11:13
    2. Güncelleme: 15.5.2018 12:09
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