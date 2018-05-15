Terim'den büyük başarı! Dünya hocaları arasında...
İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3 ve İsveçliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.
Türkiye'den ise sadece bir teknik adam 1 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.
İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.
İşte o liste...
- 15.5.2018 11:13
- Güncelleme: 15.5.2018 12:09
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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