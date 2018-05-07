UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya- maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Marsilya ile 'in karşılaşacağı büyük finalin ne zaman oynanacağı belli oldu. Peki, Marsilya- , saat kaçta? Merak edilen tüm soruların cevabı bu haberimizde... Ayrıca maça dair tüm bilgiler ve canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    İngiliz devi Arsenal'i devirerek adını finale yazdıran ile Salzburg yenen Marsilya finalinde karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi finalinin adı Marsilya-Atletico Madrid oldu. Peki, Marsilya-Atletico Madrid maçı ne, zaman saat kaçta?

    FİNALİ YÖNETECEK HAKEM AÇIKLANDI

    Marsilya ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalini Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.

    PEKİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Parc OL Stadı'nda oynanacak olan final mücadelesi 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

    1. 7.5.2018 13:51
    2. Güncelleme: 7.5.2018 14:11
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