UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Marsilya ile Atletico Madrid'in karşılaşacağı büyük finalin ne zaman oynanacağı belli oldu. Peki, Marsilya- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Merak edilen tüm soruların cevabı bu haberimizde... Ayrıca maça dair tüm bilgiler ve canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İngiliz devi Arsenal'i devirerek adını finale yazdıran Atletico Madrid ile Salzburg yenen Marsilya UEFA finalinde karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi finalinin adı Marsilya-Atletico Madrid oldu. Peki, Marsilya-Atletico Madrid maçı ne, zaman saat kaçta?
FİNALİ YÖNETECEK HAKEM AÇIKLANDI
Marsilya ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.
PEKİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Parc OL Stadı'nda oynanacak olan final mücadelesi 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
- 7.5.2018 13:51
- Güncelleme: 7.5.2018 14:11
- UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Yorum
FUTBOL USA SN. TERIM, CENGIZ, BABACAN, EMRE MOR, CAGLAR GIBI GENCLERI MILLI TAKIMA KAZANDIRMISTI.
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Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek
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Yorum
tokatlı zaten yeniliyoruz, hiç değilse alt yapıdan cafer, hüseyin türkmen, sefa çıksın oynasın, burası rıza hocanın çiftliği değil kardeşim yetti be
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Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
Toplam 1
Yorum
N0_Name Gomis'te bir düşüş var konsantrasyonu eksilmiş gibi. Allah'tan Muslera ve beklerimiz çok iyi de maç kazanabiliyoruz.
UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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