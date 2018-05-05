Simeone'ye 4 maç ceza
UEFA, Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'ye 4 maçtan men cezası verdi. Arjantinli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi final maçında sahadaki yerini alamayacak.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'ye 4 maç men cezası verdi.
Arsenal ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında, Sime Vrsaljko'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında hakem Clement Turpin'e hakaret etmekten suçlu bulunan 48 yaşındaki Simeone, UEFA tarafından 4 maç men ve 10 bin Avro para cezasına çarptırıldı.
Londra ekibine karşı rövanş mücadelesini tribünden takip eden Arjantinli teknik adam, 16 Mayıs Çarşamba günü Olympique Marsilya ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi finalinde de kulübedeki yerini alamayacak.
Simeone, 2014 yılında oynanan İspanya Süper Kupası'nda hakeme yönelik hareketleri nedeniyle 8 maç ceza almıştı.
- 5.5.2018 15:08
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
Yorum
maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
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birisi süper olur.
Simeone'ye 4 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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