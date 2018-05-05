Simeone'ye 4 maç ceza – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Simeone'ye 4 maç ceza

    Simeone'ye 4 maç ceza

    , Simeone'ye 4 maçtan men cezası verdi. Arjantinli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi final maçında sahadaki yerini alamayacak.

    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (), Diego Simeone'ye 4 maç men cezası verdi.

    ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında, Sime Vrsaljko'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında hakem Clement Turpin'e hakaret etmekten suçlu bulunan 48 yaşındaki Simeone, UEFA tarafından 4 maç men ve 10 bin Avro para cezasına çarptırıldı.

    Londra ekibine karşı rövanş mücadelesini tribünden takip eden Arjantinli teknik adam, 16 Mayıs Çarşamba günü Olympique Marsilya ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi finalinde de kulübedeki yerini alamayacak.

    Simeone, 2014 yılında oynanan 'nda hakeme yönelik hareketleri nedeniyle 8 maç ceza almıştı.

    1. 5.5.2018 15:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Simeone'ye 4 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN