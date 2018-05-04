F.Bahçe Ata’nın huzurunda
F.Bahçe camiası, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de F.Bahçe Kulübü’nü ziyaretinin 100. yılında ve kulübün kuruluşunun 111. senesinde Anıtkabir’de buluştu
Başkan Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne özetle şunları yazdı: "Bugün bir kez daha sizi saygı, minnet ve büyük bir özlemle anarken, biliyoruz ki gösterdiğiniz yoldan ilerlediğimiz sürece bu vatan var olacaktır. Bu bayrak dalgalanacak ve hep bir ağızdan 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.' diye haykıracağız. İlke ve inkılaplarınızın sonsuza kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yolunu aydınlatacağıma Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak camiam adına namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Şükran ve saygıyla."
DEREAĞZI'NDA DA KUTLAMA
Anıtkabir'in yanı sıra F.Bahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde de bir tören düzenlendi. Törene; Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kulüp Üyeleri, Kadın Kolları Üyeleri, eski ve yeni sporcular, F.Bahçe Koleji öğretmen ve öğrencileri ile kulüp ve bağlı şirketlerin çalışanları katıldı.
'F.BAHÇE DİMDİK AYAKTA'
F.BAHÇE Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Dereağzı'ndaki anma töreninde yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe öyle büyük bir camia ki, ne mutlu Fenerbahçelilere, ne mutlu Türk milletine. Fenerbahçe, 111 senedir dimdik ayaktadır. Hem spora hem eğitime büyük önem veriyoruz" dedi.
İSTANBUL İŞGAL ALTINDAYKEN ZİYARET
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mayıs 1918'de, İstanbul işgal altındayken F.Bahçe'yi ziyaret etmiş ve kulüp defterine "F.Bahçe Kulübü'nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu Kulübü ziyaret ve erbabi himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatimi buraya kayd ile mübahiyim" ifadelerini yazmıştı.
- 4.5.2018
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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