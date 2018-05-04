Benfica, Conti için bastırıyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , Conti için bastırıyor

    <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a>, Conti için bastırıyor

    , F.Bahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Arjantinli German Conti'nin peşini bırakmıyor

    Portekiz devi, Colon takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper için fiyat arttırdı. A Bola'daki habere göre; , oyuncu için 3.5 milyon euro'luk teklifini bonuslarla 5 milyon euro'ya çıkardı. ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin olacağı belirtildi.
    1. 4.5.2018
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