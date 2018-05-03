Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Final rövanş maçları 3 Mayıs Perşembe günü saat 22:05'te oynanacak.

İlk maçta Fransa'da Marsilya'ya 2-0 yenilen Salzburg ise Avusturya'da oynanan karşılaşmada finale çıkmaya çalışacak. Bu maç tivibu SPOR 3'ten naklen yayınlanacak.