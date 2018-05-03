Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa Ligi'nde finale çıkacak olan takımlar 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlarla belli olacak
- 2.5.2018 12:04
- Güncelleme: 3.5.2018 01:56
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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