Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    'nde finale çıkacak olan takımlar 3 günü oynanacak maçlarla belli olacak

    'nde Yarı Final rövanş maçları 3 günü saat 22:05'te oynanacak.

    İlk maçta 'da Marsilya'ya 2-0 yenilen Salzburg ise 'da oynanan karşılaşmada finale çıkmaya çalışacak. Bu maç tivibu SPOR 3'ten naklen yayınlanacak.

    1. 2.5.2018 12:04
    2. Güncelleme: 3.5.2018 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN