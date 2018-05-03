Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
UEFA Avrupa Liginin yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Arsenal karışı karşıya gelecek. Peki bu zorlu karşılaşma Atletico Madrid - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? tüm detaylar haberimizde...
Atletico Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid-Arsenal karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı başladı.. Yarı finalde oynanacak Atletico Madrid-Arsenal maçı naklen yayınlanacak.
3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Atletico Madrid-Arsenal maçı 3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
- 2.5.2018 12:07
- Güncelleme: 3.5.2018 01:56
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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