Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid-Arsenal karşı karşıya gelecek.



ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başladı.. Yarı finalde oynanacak Atletico Madrid-Arsenal maçı naklen yayınlanacak.



3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.



Atletico Madrid-Arsenal maçı 3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.