UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar yarın TSİ 22.05'te yapılacak rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.
İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda ağırlayacak. Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise sahasında 2-0 kazanarak tur için avantaj sağladığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
- 2.5.2018 10:01
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Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Toplam 6
Yorum
knnbjk kadro yaşlı ama yine en iyi kadro beşiktaştaydı. sadece adam gibi bi forvet almadılar. cenk ide sattılar. gomis olsa açık ara şampiyondu bjk
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Fikret Orman: "Kararlılıkla yola devam"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Maçlar saha da kazanılır başkan , maça çıkmadan kazanılmaz.
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Eljif Elmas için son karar Aykut Kocaman'da
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Eljif i hiç denedi mi , hiç oynatmadan neyin kararını verecek Aykut hoca.
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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