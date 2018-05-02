UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    UEFA 'nde rövanş zamanı

    UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı

    UEFA yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı kupası UEFA 'nde finale yükselen takımlar yarın TSİ 22.05'te yapılacak rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.

    İspanyol temsilcisi , deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin takımını Metropolitano Stadı'nda ağırlayacak. 'nın Olympique Marsilya takımı ise sahasında 2-0 kazanarak tur için avantaj sağladığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk olacak.

    UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın kentinde oynanacak.

    1. 2.5.2018 10:01
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