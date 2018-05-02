Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
UEFA Avrupa Liginin yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Arsenal karışı karşıya gelecek. Peki bu zorlu karşılaşma Atletico Madrid - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? tüm detaylar haberimizde...
Atletico Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid-Arsenal karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı başladı.. Yarı finalde oynanacak Atletico Madrid-Arsenal maçı naklen yayınlanacak.
3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Atletico Madrid-Arsenal maçı 3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
- 2.5.2018 12:07
- Güncelleme: 2.5.2018 12:19
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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