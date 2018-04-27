Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu

    Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu

    UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Arsenal ile Atletico Madrid karşılaştı.

    1. 27.4.2018 15:22
    2. Güncelleme: 27.4.2018 15:45
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