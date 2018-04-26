Avrupa Ligi’nde dev karşılaşma – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    ’nde dev karşılaşma

    Avrupa Ligi’nde dev karşılaşma
    'nde yarı finaller başlıyor. 4 takım, 22.05'te kozlarını paylaşacak. 'in formasını giydiği Arsenal, kupanın favorilerinden Atletico Madrid'i konuk edecek. Gecenin diğer maçında ise Marsilya seyircisi önünde Salzburg ile karşılaşacak. Karşılaşmaların rövanşları 3 Mayıs'ta oynanacak.
    1. 26.4.2018
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