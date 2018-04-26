Avrupa Ligi’nde dev karşılaşma
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller başlıyor. 4 takım, 22.05'te kozlarını paylaşacak. Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, kupanın favorilerinden Atletico Madrid'i konuk edecek. Gecenin diğer maçında ise Marsilya seyircisi önünde Salzburg ile karşılaşacak. Karşılaşmaların rövanşları 3 Mayıs'ta oynanacak.
- 26.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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