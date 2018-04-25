Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yoluna devam eden 4 takım, yarın TSİ 22.05'te sahaya çıkacak. Kadrosunda Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'i barındıran İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Finale yükselen takımlar, 3 Mayıs'taki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.