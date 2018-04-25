Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yoluna devam eden 4 takım, yarın TSİ 22.05'te sahaya çıkacak. Kadrosunda Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'i barındıran İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Finale yükselen takımlar, 3 Mayıs'taki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
- 25.4.2018 10:41
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 15
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 4
Yorum
cengo trabzonda hakem tatil etmemişti,fb yi sahaya davet edip 45 dk beklemişti,burada maçı hakem tatil etti.......................................
Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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