Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nde yarı final heyecanı

    Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

    UEFA 'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yoluna devam eden 4 takım, yarın TSİ 22.05'te sahaya çıkacak. Kadrosunda Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu 'i barındıran İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi 'i konuk edecek.

    Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Finale yükselen takımlar, 3 Mayıs'taki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

    UEFA finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

    1. 25.4.2018 10:41
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