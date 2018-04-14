Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde eşleşen takımlar belli oldu. Fransız ekibi Marsilya, Salzburg ile Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de formasını giydiği Arsenal ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Avrupa Ligi yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 16 Mayıs'ta Lyon'da Park Olympique Lyonnais'de yapılacak. Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle;
Marsilya - Salzburg
Arsenal - Atletico Madrid
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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