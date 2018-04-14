Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'nde eşleşmeler belli oldu

    Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

    'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

    'nde yarı finalde eşleşen takımlar belli oldu. Fransız ekibi Marsilya, Salzburg ile Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de formasını giydiği ise ile karşılaşacak.

    Avrupa Ligi yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 16 Mayıs'ta Lyon'da Park Olympique Lyonnais'de yapılacak. Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle;

    Marsilya - Salzburg
    Arsenal - Atletico Madrid

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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