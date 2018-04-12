Avrupa futbolunda kura heyecanı

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek yarı final eşleşmelerinden Şampiyonlar Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi ise TSİ 13.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

"Devler Ligi"nde son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Liverpool ve Roma takımları yarı final biletini aldı. UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkan ekipler, bugün oynanacak rövanş maçları sonrasında belli olacak.