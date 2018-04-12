Avrupa futbolunda kura heyecanı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Avrupa futbolunda kura heyecanı

    Avrupa futbolunda kura heyecanı

    Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları yarın çekilecek.

    İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek yarı final eşleşmelerinden Şampiyonlar Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi ise TSİ 13.00'te başlayacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

    "Devler Ligi"nde son şampiyon 'in yanı sıra , ve Roma takımları yarı final biletini aldı. UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkan ekipler, bugün oynanacak rövanş maçları sonrasında belli olacak.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:33
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