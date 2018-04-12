Avrupa futbolunda kura heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları yarın çekilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek yarı final eşleşmelerinden Şampiyonlar Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi ise TSİ 13.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs, Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları ise 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
"Devler Ligi"nde son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Liverpool ve Roma takımları yarı final biletini aldı. UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkan ekipler, bugün oynanacak rövanş maçları sonrasında belli olacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:33
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 8
Yorum
fb190380 Nerde bastonu ele alacak yaşa gelmiş futbolcu varsa bizim yönetim el uzatıyor. Fenerbahçe Huzur Evi
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 6
Yorum
34 BU BÜYÜK FENERBAHÇE KULÜBÜNÜ BİTİREN BU YÖNETİMİ DESTEKLEMEK FENERBAHÇEYE İHANETTİR
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 2
Yorum
İHANETÇİLER EMRE--ARDA GS YA İHANETÇİLER. AŞAK ŞEHİRDE ELELE. GS DÜŞMANLARININ KATKISIYLA
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