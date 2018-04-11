UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, CSKA Moskova ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev yapacak.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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