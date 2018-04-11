UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının rövanş maçları yarın yapılacak.

    Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 22.05'te başlayacak rövanş maçlarının programı şöyle:

    22.05 CSKA Moskova (Rusya) - (İngiltere) (1-4)

    22.05 (Portekiz) - (İspanya) (0-2)

    22.05 Salzburg () - Lazio (İtalya) (2-4)

    22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:45
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