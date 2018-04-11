UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
22.05 CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4)
22.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)
22.05 Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4)
22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:45
-
Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 4
Yorum
FB eti butu olmayan takıma 90 dk sut değil pozisyon bile üretemediniz ne şampiyonlugu
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
Nirvana Oğuzhan için 12 mly Euro yeterli değil ki . En az 5 kulüp çıkar bu parayı veren . 20 mly Euro verene satılır .
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
calbekemanci bonservisini almak sorun değil avrupalılar için adam takımı sahada 10 kişi bıracak ruha sahip ruh gibi sahada 2 pasa kimse 12 milyon vermez
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.