Arsenal 4 köşe | İşte Avrupa Ligi sonuçları – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    4 köşe | İşte sonuçları

    Arsenal 4 köşe | İşte Avrupa Ligi sonuçları

    UEFA 'nde çeyrek finalin ilk ayağında ev sahibi takımlardan , 'yı 4-1, , 'u 2-0, Lazio, Salzburg'u 4-2, Leipzig ise 'yı 1-0 yendi.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvası UEFA 'nde çeyrek finalin ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.

    Turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere'nin takımı, sahasında Rus ekibi ile karşılaştı.

    Ev sahibi Arsenal, 9 ile 28. dakikalarda , 23 (penaltıdan) ve 35. dakikalarda Alexandre Lacazette'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. CSKA Moskova'nın tek golü 15. dakikada Aleksandr Golovin'den geldi.

    Arsenal'in penaltı kazandığı pozisyonda faule maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu 90 dakika sahada kalırken, 2 de asist yaptı.

    Atletico Madrid, avantaj yakaladı

    İspanyol ekibi , Wanda Metropolitano Stadı'nda ağırladığı Portekiz ekibi 'u 2-0 yenerek, tur için avantaj sağladı.

    Atletico Madrid'in gollerini maçın 22. saniyesinde Koke ve 40. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

    Lazio ikinci yarıda açıldı

    İtalya temsilcisi Lazio başkent Roma'da konuk ettiği Avusturya'nın Salzburg takımını 4-2 mağlup etti.

    Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Senad Lulic, 49. dakikada Marco Parolo, 74. dakikada Felipe Anderson ve 76. dakikada Ciro Immobile kayderken, Salzburg'un gollerini 30. dakikada penaltıdan Valon Berisha ve 71. dakikada Takumi Minamino attı.

    Leipzig tek farkla kazandı

    Alman ekibi Leipzig ağırladığı Fransa temsilcisi 'yı 1-0 mağlup etti.

    Leipzig, 45+1. dakikada golcü futbolcusu Timo Werner'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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