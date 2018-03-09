Yabancı basından Hakan Çalhanoğlu'na övgü
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Arsenal deplasmanda Milan'ın konuğu oldu. Maçın en çok konuşulan anlarından birinde ise Hakan Çalhanoğlu var...
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Milan, San Siro'da Arsenal'i ağırladı.
İngiliz ekibinin Henrikh Mkhitaryan ve Aaron Ramsey'in golleriyle 2-0 kazandığı mücadelenin en çok konuşulan anlarından biriyse Hakan Çalhanoğlu'nun Davide Ospina'nın müdahalesi sonrası kendisini yere bırakıp penaltı almak yerine ayakta kalıp topu kovaladığı pozisyon oldu.
DIŞ BASIN ÖVGÜYLE BAHSETTİ
Milan maçı kaybetse de, milli futbolcunun bu hareketi dış basında övgüler topladı.
Özellikle Ada basınında Hakan Çalhanoğlu'nun pek çok futbolcu gibi kendini yere atmak yerine ayakta kalmaya çalışması takdirle karşılanırken, maçı BBC'de yorumlayan eski futbolcu Jermaine Jenas, Hakan'ın pozisyonuyla ilgili şu yorumu yaptı:
"Türk oyuncunun bu dürüstlüğü meyvesini vermedi. Pozisyon bence net penaltı. Ospina kalesini terk edip Hakan'a müdahalede bulundu. Hakan da kendisini yere bırakmak yerine pozisyona devam etti. Eğer kendisini yere atsaydı hakem yüksek ihtimalle penaltı noktasını gösterecekti ama o dürüst davrandı. Fakat bu dürüstlüğü için takım arkadaşları ona teşekkür etmeyecek; hocası da ona teşekkür etmeyecek."
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:29
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Buffon örneği
Toplam 17
Yorum
jackel Şimdi 1 pozisyon üstünden yorumlamak ne kadar doğru? Maç boyunca hal ve hareketlerinin yaptığı kışkırtma hakemin kaçıncı uyarısı?
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Newcastle sürprizi
Toplam 6
Yorum
murat1903 kadro planlaması ona göre yapılacak q7 çine gidio sağ bek o.o.s alınacak
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Newcastle sürprizi
Toplam 6
Yorum
murat1903 sat sat sat gitsin
Yabancı basından Hakan Çalhanoğlu'na övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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