Yabancı basından Hakan Çalhanoğlu'na övgü – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Yabancı basından 'na övgü

    Yabancı basından Hakan Çalhanoğlu'na övgü

    UEFA mücadelesinde deplasmanda Milan'ın konuğu oldu. Maçın en çok konuşulan anlarından birinde ise var...

    UEFA karşılaşmasında Milan, San Siro'da 'i ağırladı.

    İngiliz ekibinin ve 'in golleriyle 2-0 kazandığı mücadelenin en çok konuşulan anlarından biriyse 'nun Davide Ospina'nın müdahalesi sonrası kendisini yere bırakıp penaltı almak yerine ayakta kalıp topu kovaladığı pozisyon oldu.

    DIŞ BASIN ÖVGÜYLE BAHSETTİ
    Milan maçı kaybetse de, milli futbolcunun bu hareketi dış basında övgüler topladı.

    Özellikle Ada basınında Hakan Çalhanoğlu'nun pek çok futbolcu gibi kendini yere atmak yerine ayakta kalmaya çalışması takdirle karşılanırken, maçı BBC'de yorumlayan eski futbolcu Jermaine Jenas, Hakan'ın pozisyonuyla ilgili şu yorumu yaptı:

    "Türk oyuncunun bu dürüstlüğü meyvesini vermedi. Pozisyon bence net penaltı. Ospina kalesini terk edip Hakan'a müdahalede bulundu. Hakan da kendisini yere bırakmak yerine pozisyona devam etti. Eğer kendisini yere atsaydı hakem yüksek ihtimalle penaltı noktasını gösterecekti ama o dürüst davrandı. Fakat bu dürüstlüğü için takım arkadaşları ona teşekkür etmeyecek; hocası da ona teşekkür etmeyecek."



    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:29
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