Bruma Mancini'yi avladı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Bruma Mancini'yi avladı

    Bruma Mancini'yi avladı

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman temsilcisi , Rus ekibi Zenit Saint Petersbourg'u ağırladı

    Ev sahibi ekip , sezon başında 'dan transfer edilen Bruma ve 'in kaydettiği gollerle bir dönem 'ı da çalıştıran 'nin takımı Zenit'i 2-1 mağlup ederken, tur avantajını da cebine koydu.

    Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi ekip 'de sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Bruma, 56.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte 77.dakikada farkı ikiye çıkaran isim olurken, skoru ise 86.dakikada Zenit'ten Domenico Criscito belirledi: 2-1.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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