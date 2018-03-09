Bruma Mancini'yi avladı
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig, Rus ekibi Zenit Saint Petersbourg'u ağırladı
Ev sahibi ekip Leipzig, sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Bruma ve Timo Werner'in kaydettiği gollerle bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini'nin takımı Zenit'i 2-1 mağlup ederken, tur avantajını da cebine koydu.
Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi ekip Leipzig'de sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Bruma, 56.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte Timo Werner 77.dakikada farkı ikiye çıkaran isim olurken, skoru ise 86.dakikada Zenit'ten Domenico Criscito belirledi: 2-1.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
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Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
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MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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