Bruma Mancini'yi avladı

Ev sahibi ekip Leipzig, sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Bruma ve Timo Werner'in kaydettiği gollerle bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini'nin takımı Zenit'i 2-1 mağlup ederken, tur avantajını da cebine koydu.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi ekip Leipzig'de sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Bruma, 56.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte Timo Werner 77.dakikada farkı ikiye çıkaran isim olurken, skoru ise 86.dakikada Zenit'ten Domenico Criscito belirledi: 2-1.