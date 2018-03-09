Arsenal avantajlı: 2-0 – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    avantajlı: 2-0

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> avantajlı: 2-0
    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Arsenal deplasmanda Milan'ı 2- yendi. Milli futbolcu 'nun forma giydiği Milan, Türk asıllı Alman oyuncu 'in görev yaptığı 'i ağırladı. Mkhitaryan ile 15. dakikada öne geçen , Mesut'un pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Ramsey'in 45+4'üncü dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: B.Dortmund-Salzburg: 1-2, CSKA Moskova-Lyon: 0-1, A.Madrid-L.Moskova: 3-0.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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