Gattuso: ‘Yatağa girdiğimde Mesut ve Wenger’i düşünüyorum!’

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacakları Arsenal maçı öncesi konuşan İtalyan devi AC Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Mesut Özil ve Arsene Wenger hakkında itiraflarda bulundu.

Özellikle İtalya Kupası'nda finale yükselerek dikkat çeken ve ligde de başarılı bir form grafiği yakalayan Gattuso, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Arsenal maçı öncesinde İngiliz ekibinin teknik direktörü Arsene Wenger hakkında konuştu.

"ÇOCUK TAKIMI ÇALIŞTIRIYORUM"

Kendisini kurt teknik adam Arsene Wenger ile kıyaslayamayacağını belirten Gattuso, "Ben bu işe daha yeni başladım. Wenger ise 30 yıldır bu mesleğin içinde. 21-22 yıldır aynı takımın başında, kariyerinde çok şey kazandı. Wenger ile kıyasladığınızda ben daha çocuk takımı çalıştırıyorum" diye konuştu.

"YATAĞA GİRDİĞİMDE MESUT'U DÜŞÜNÜYORUM"

Arsenal ile oynayacakları ilk maçta gol yememeleri gerektiğine de dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Endişe duyduğumuz tek şey gol yememek. Yatağa gittiğimde Mesut Özil ve Wenger'i düşünüyorum. Futbolculuk yıllarımı düşünmüyorum. Futbolculuk yıllarım geçmişte kaldı. Şu an yaptığım iş tamamen farklı" sözlerini kullandı.



