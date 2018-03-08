Gattuso: ‘Yatağa girdiğimde Mesut ve Wenger’i düşünüyorum!’
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacakları Arsenal maçı öncesi konuşan İtalyan devi AC Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Mesut Özil ve Arsene Wenger hakkında itiraflarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacakları Arsenal maçı öncesi konuşan İtalyan devi AC Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Mesut Özil ve Arsene Wenger hakkında itiraflarda bulundu.
Özellikle İtalya Kupası'nda finale yükselerek dikkat çeken ve ligde de başarılı bir form grafiği yakalayan Gattuso, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Arsenal maçı öncesinde İngiliz ekibinin teknik direktörü Arsene Wenger hakkında konuştu.
"ÇOCUK TAKIMI ÇALIŞTIRIYORUM"
Kendisini kurt teknik adam Arsene Wenger ile kıyaslayamayacağını belirten Gattuso, "Ben bu işe daha yeni başladım. Wenger ise 30 yıldır bu mesleğin içinde. 21-22 yıldır aynı takımın başında, kariyerinde çok şey kazandı. Wenger ile kıyasladığınızda ben daha çocuk takımı çalıştırıyorum" diye konuştu.
"YATAĞA GİRDİĞİMDE MESUT'U DÜŞÜNÜYORUM"
Arsenal ile oynayacakları ilk maçta gol yememeleri gerektiğine de dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Endişe duyduğumuz tek şey gol yememek. Yatağa gittiğimde Mesut Özil ve Wenger'i düşünüyorum. Futbolculuk yıllarımı düşünmüyorum. Futbolculuk yıllarım geçmişte kaldı. Şu an yaptığım iş tamamen farklı" sözlerini kullandı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:05
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Toplam 9
Yorum
UZMAN ANALİST BU TFF,MHK İLE ÇOKTAN BİTMİŞTİ SADECE LİGİN TADI GELSİN DİYE PİYON OLARAK KULLANILIYORUZ FENERLİLER BIRAKIN MAÇA GİTMEYİN DECODER ALMAYIN
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Daha bitmedi
Toplam 9
Yorum
kartal Senin bu savunmacı anlayışınla daha iyisini bulman imkansızdır.Elinde teknigi yüksek gençler varken,dirar denilen el bombasını,oynatıyorsun.
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Janssen dönüyor!
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR NAPARSANIZ YAPIN KİMİ TRANSFER EDERSENİZ EDİN İSTER HOCA İSTER OYUNCU SUNİ ŞAMPİYON BELLİ FENERİ DOĞRAYACAKLAR DEDİM DOĞRAMAYADA DEVAM İNCEİ
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