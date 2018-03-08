Gattuso: ‘Yatağa girdiğimde Mesut ve Wenger’i düşünüyorum!’ – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Gattuso: ‘Yatağa girdiğimde Mesut ve Wenger’i düşünüyorum!’

    Gattuso: ‘Yatağa girdiğimde Mesut ve Wenger’i düşünüyorum!’

    UEFA son 16 turunda oynayacakları maçı öncesi konuşan İtalyan devi 'ın teknik direktörü , ve hakkında itiraflarda bulundu.

    UEFA son 16 turunda oynayacakları maçı öncesi konuşan İtalyan devi 'ın teknik direktörü , ve hakkında itiraflarda bulundu.

    Özellikle İtalya Kupası'nda finale yükselerek dikkat çeken ve ligde de başarılı bir form grafiği yakalayan Gattuso, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Arsenal maçı öncesinde İngiliz ekibinin teknik direktörü Arsene Wenger hakkında konuştu.

    "ÇOCUK TAKIMI ÇALIŞTIRIYORUM"

    Kendisini kurt teknik adam Arsene Wenger ile kıyaslayamayacağını belirten Gattuso, "Ben bu işe daha yeni başladım. Wenger ise 30 yıldır bu mesleğin içinde. 21-22 yıldır aynı takımın başında, kariyerinde çok şey kazandı. Wenger ile kıyasladığınızda ben daha çocuk takımı çalıştırıyorum" diye konuştu.

    "YATAĞA GİRDİĞİMDE MESUT'U DÜŞÜNÜYORUM"

    Arsenal ile oynayacakları ilk maçta gol yememeleri gerektiğine de dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Endişe duyduğumuz tek şey gol yememek. Yatağa gittiğimde Mesut Özil ve Wenger'i düşünüyorum. Futbolculuk yıllarımı düşünmüyorum. Futbolculuk yıllarım geçmişte kaldı. Şu an yaptığım iş tamamen farklı" sözlerini kullandı.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:05
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