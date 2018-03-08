CANLI | Milan - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan hız kesmiyor.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'li İngiliz temsilcisi Arsenal'i ağırlayacak.
Zorlu mücadele saat 21.00'de TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu
Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Ramsey, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Mesut Özil, Welbeck
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- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:31
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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