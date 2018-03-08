CANLI | Milan - Arsenal – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    CANLI | Milan -

    CANLI | Milan - Arsenal

    Avrupa Ligi'nde heyecan hız kesmiyor.

    Milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, Türk asıllı Alman futbolcu 'li İngiliz temsilcisi 'i ağırlayacak.

    Zorlu mücadele saat 21.00'de TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu
    Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Ramsey, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Mesut Özil, Welbeck
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    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:31
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