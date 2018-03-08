Avrupa Ligi’nde müthiş maçlar – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ’nde müthiş maçlar

    Avrupa Ligi’nde müthiş maçlar
    'nde son 16 turu heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Program şöyle: 21.00: Atletico Madrid-Lokomotiv , CSKA Moskova- , Borussia Dortmund-Salzburg, Milan-Arsenal, 23.05: Lazio-Dinamo Kiev, Marsilya- , Leipzig- Zenit, Sporting Lizbon-Viktoria Plzen.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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