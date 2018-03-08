Arsenal mutlu 'Mesut'
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu ilk maçında Arseneal, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etti.
San Siro'da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 45'inci dakikada Aaron Ramsey kaydetti. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil takımının attığı 2 golde de asisti yapan isim oldu.
Milan formasıyla karşılaşmaya 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 62'nci dakikada yerini Nikola Kalinic'e bıraktı. Arsenal'in deplasmanda kazandığı karşılaşmada galibiyetin mimarlarından olan Mesut Özil de 80'inci dakikada yerini Rob Holding'e bıraktı.
?LYON MARCELO'NUN GOLÜYLE AVANTAJI KAPTI
Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Lyon, deplasmanda CSKA Moskova'yı 1-0 mağlup etti. CSKA Arena'da oynanan karşılaşmada Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 68'inci dakikada eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes kaydetti. Lyon, Marcelo'nun golüyle 15 Mart evinde oynayacağı karşılaşma öncesinde avantajı eline geçirdi.
ÖMER TOPRAK'LI DORTMUND TURU ZORA SOKTU
UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund, Signal İduna Park'ta RB Salzburg'a 2-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.
Salzburg'u deplasmanda galibiyete götüren golleri 49'uncu dakikada penaltıdan ve 56'ncı dakikada Valon Berisha kaydederken, Dortmund'un tek golü Andre Schürrle'den geldi. Milli futbolcu Ömer Toprak'ın 90 dakika forma giydiği ve bir de sarı kart gördüğü mücadelede Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer aldı ve maçta forma giyme şansı bulamadı. Turun ikinci karşılaşmasında Borussia Dortmund, 15 Mart Perşembe günü Red Bull Arena'da Salzburg karşısında çeyrek final mücadelesi için ter dökecek.
Gecenin 21.00'de başlayan diğer karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Saul Niguez, 47'nci dakikada Diego Costa ve 90'ıncı dakikada Koke kaydetti.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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