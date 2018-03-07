UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak. Sekiz mücadelenin oynanacağı gecenin öne çıkan maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda İtalya'nın Milan takımına konuk olacak.

    Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

    Maçların programı şöyle:

    21.00 (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

    21.00 CSKA Moskova (Rusya) - (Fransa)

    21.00 (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

    21.00 Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

    23.05 Lazio (İtalya) - (Ukrayna)

    23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - (İspanya)

    23.05 Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)

    23.05 (Portekiz) - (Çekya)

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:24
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