UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak. Sekiz mücadelenin oynanacağı gecenin öne çıkan maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda İtalya'nın Milan takımına konuk olacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Maçların programı şöyle:
21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
21.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)
21.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
21.00 Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.05 Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.05 Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)
23.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:24
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Basit gollerle yenildik
Toplam 2
Yorum
suat trabzon Bir pozisyonu var tam evlere şenlik. Olduğu yerde durdu bekledi beşiktaşlı gidip gol atsın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
objektif unutmayın bu zamana kadar sadece şamp.tk.lar katıldı şamp.ligine,2.olan hiçbir tk.geçemedi elemeleri..ne yani fb.10 senedir şamp.mu olacaktı
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''3'üncü şampiyonluk için kenetlendik''
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın Metin ALBAYRAK ! SİZDE ÇOK DÜZGÜN BİRİSİNE BENZEMİYORSUNUZ FARKINDAMISINIZ BİLMEM ÜSTELİK AÇIKLAMALARINIZDA ÇOK YETERSİZ .
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