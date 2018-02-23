UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekiliyor | CANLI – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'nde son 16 turu kuraları çekiliyor | CANLI

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekiliyor | CANLI

    'nde son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından eşleşmeler için kura çekimi gerçekleşiyor...

    'nde yeni eşleşmeler belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından eşleşmeler için kura çekimi gerçekleşiyor...

    İŞTE EŞLEŞMELER:

    Lazio - Kiev
    Leipzing - Zenit
    Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
    CSKA Moskova - Lyon
    Marsilya - Athletic Bilbao
    Sporting Lizbon - Viktoria Plzen

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    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:17
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