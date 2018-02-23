UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekiliyor | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından eşleşmeler için kura çekimi gerçekleşiyor...
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni eşleşmeler belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından eşleşmeler için kura çekimi gerçekleşiyor...
İŞTE EŞLEŞMELER:
Lazio - Kiev
Leipzing - Zenit
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Athletic Bilbao
Sporting Lizbon - Viktoria Plzen
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- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:17
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekiliyor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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