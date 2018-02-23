İşte Avrupa Ligi'nde son 16
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal, sahasında Fransa'nın Olympique Lyon takımını ağırladı.
Fransız ekibine 3-1 yenildiği maçın rövanşını da Bertrand Traore'nin golüyle 1-0 kaybeden Villarreal, turnuvaya veda etti. Lyon ekibi bir üst tura yükseldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun yedek kulübesinde görev beklediği maçta Milan, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını Fabio Borini'nin golüyle 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı. İtalyan temsilcisi, ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.
Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede ise Alman ekibi Borussia Dortmund, İtalya'nın Atalanta takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu.
Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in hastalığı nedeniyle kadroda yer almadığı rövanş maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı İsveç'in Östersunds takımına 2-1 yenilmesine karşın ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetle yoluna devam etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde ayrıca Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Olympique Marsilya, Dinamo Kiev, Lazio, Lokomotiv Moskova, Leipzig, Viktoria Plzen, Salzburg, Sporting Lizbon ve Zenit tur atlayan takımlar oldu.
Rusya'nın CSKA Moskova takımı ise çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı karşısında 1-0 kazanarak tur atlamıştı.
Son 32 turu ilk ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2) (1-0)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1) (3-3)
Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1) (5-1)
Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1) (2-0)
Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3) (0-1)
Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1) (0-2)
Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1) (3-0)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1) (0-0)
Atletico Madrid (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1) (1-0)
Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3) (1-0)
Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0) (1-2)
Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (3-0) (1-0)
Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2) (2-1)
Athletic Bilbao (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1) (1-2)
Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3) (1-1)
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
İşte Avrupa Ligi'nde son 16 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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