İşte Avrupa Ligi'nde son 16 – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    İşte 'nde son 16

    İşte Avrupa Ligi'nde son 16

    Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA 'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

    UEFA 'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlandı.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, milli futbolcu 'ın forma giydiği Villarreal, sahasında Fransa'nın takımını ağırladı.

    Fransız ekibine 3-1 yenildiği maçın rövanşını da Bertrand Traore'nin golüyle 1-0 kaybeden Villarreal, turnuvaya veda etti. Lyon ekibi bir üst tura yükseldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.

    'nun yedek kulübesinde görev beklediği maçta Milan, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını Fabio Borini'nin golüyle 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı. İtalyan temsilcisi, ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

    ve 'ın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede ise Alman ekibi , İtalya'nın Atalanta takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu.

    Türk asıllı Alman yıldız 'in hastalığı nedeniyle kadroda yer almadığı rövanş maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı İsveç'in Östersunds takımına 2-1 yenilmesine karşın ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetle yoluna devam etti.

    UEFA Avrupa Ligi'nde ayrıca Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Olympique Marsilya, Dinamo Kiev, Lazio, Lokomotiv Moskova, Leipzig, Viktoria Plzen, Salzburg, Sporting Lizbon ve Zenit tur atlayan takımlar oldu.

    Rusya'nın CSKA Moskova takımı ise çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı karşısında 1-0 kazanarak tur atlamıştı.

    Son 32 turu ilk ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2) (1-0)

    Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1) (3-3)

    Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1) (5-1)

    Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1) (2-0)

    Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3) (0-1)

    Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1) (0-2)

    Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1) (3-0)

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1) (0-0)

    (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1) (1-0)

    Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3) (1-0)

    Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0) (1-2)

    Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (3-0) (1-0)

    Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2) (2-1)

    (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1) (1-2)

    Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3) (1-1)

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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