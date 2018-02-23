İşte Avrupa Ligi'nde son 16

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal, sahasında Fransa'nın Olympique Lyon takımını ağırladı.

Fransız ekibine 3-1 yenildiği maçın rövanşını da Bertrand Traore'nin golüyle 1-0 kaybeden Villarreal, turnuvaya veda etti. Lyon ekibi bir üst tura yükseldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yedek kulübesinde görev beklediği maçta Milan, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını Fabio Borini'nin golüyle 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı. İtalyan temsilcisi, ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede ise Alman ekibi Borussia Dortmund, İtalya'nın Atalanta takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu.

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in hastalığı nedeniyle kadroda yer almadığı rövanş maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı İsveç'in Östersunds takımına 2-1 yenilmesine karşın ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetle yoluna devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ayrıca Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Olympique Marsilya, Dinamo Kiev, Lazio, Lokomotiv Moskova, Leipzig, Viktoria Plzen, Salzburg, Sporting Lizbon ve Zenit tur atlayan takımlar oldu.

Rusya'nın CSKA Moskova takımı ise çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı karşısında 1-0 kazanarak tur atlamıştı.

Son 32 turu ilk ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2) (1-0)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1) (3-3)

Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1) (5-1)

Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1) (2-0)

Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3) (0-1)

Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1) (0-2)

Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1) (3-0)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1) (0-0)

Atletico Madrid (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1) (1-0)

Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3) (1-0)

Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0) (1-2)

Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (3-0) (1-0)

Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2) (2-1)

Athletic Bilbao (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1) (1-2)

Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3) (1-1)